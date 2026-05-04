Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

54 приусадебных участка остаются затопленными в Нижегородской области

Эвакуация жителей в пункты временного размещения не требуется.

Источник: Время

54 приусадебных участка, 8 низководных мостов и 5 участков автодорог остаются затопленными на территории 12 муниципальных образований в Нижегородской области. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Погибших и пострадавших нет, эвакуация жителей в пункты временного размещения не требуется.

За прошедшие сутки новые подтопления не зафиксированы. От воды освободилось 4 приусадебных участка в Уренском муниципальном округе.

Ранее сообщалось, что еще один мост и участок дороги освободились от воды в Нижегородской области.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше