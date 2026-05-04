54 приусадебных участка остаются затопленными в Нижегородской области

54 приусадебных участка, 8 низководных мостов и 5 участков автодорог остаются затопленными на территории 12 муниципальных образований в Нижегородской области. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Погибших и пострадавших нет, эвакуация жителей в пункты временного размещения не требуется.
За прошедшие сутки новые подтопления не зафиксированы. От воды освободилось 4 приусадебных участка в Уренском муниципальном округе.
Ранее сообщалось, что еще один мост и участок дороги освободились от воды в Нижегородской области.
