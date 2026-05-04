В Перми открылся центр волонтеров Международного фестиваля молодежи

Центр по привлечению и подготовке волонтеров Международного фестиваля молодежи открылся 29 апреля в Перми, сообщили в краевом агентстве по делам молодежи. Работа по развитию добровольческого движения соответствует задачам национального проекта «Молодёжь и дети».
Центр станет площадкой для формирования волонтерского корпуса региона, который примет участие в организации и проведении одного из ключевых международных молодежных событий. На открытии участникам рассказали об основных направлениях работы, в том числе и на самом фестивале. Для гостей также подготовили интерактивную программу с тематическим квизом, посвященным истории Международного фестиваля молодежи.
Международный фестиваль молодежи — 2026 состоится с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге и объединит 10 тысяч молодых лидеров из 190 стран. Участниками масштабного события станут представители креативных индустрий, госуправления, науки, спорта, предпринимательства, медиа и добровольчества.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.