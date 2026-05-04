В краевом центре охраны материнства и детства Красноярска за апрель родились 395 детей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярский краевой клинический центр охраны материнства и детства подвел итоги апреля. За месяц здесь родились 395 малышей, в том числе 16 двоен.
Среди новорожденных — 209 мальчиков и 186 девочек. Самым маленьким ребенком стала девочка весом 790 граммов, самым крупным — мальчик весом 5200 граммов.
«Благодаря участию в федеральном проекте “Охрана материнства и детства” нацпроекта “Семья” в учреждении обеспечены все условия для поддержки семей. Здесь применяют комплексный подход к медицинской помощи. Создана комфортная и дружелюбная атмосфера. Качество предоставления услуг постоянно совершенствуется», — сообщили в краевом минздраве.