Рождаемость в Нижегородской области сократилась на 1,4%

В Нижегородской области по итогам 2025 года зафиксировано снижение рождаемости на 1,4% по сравнению с предыдущим периодом. Об этом сообщается в докладе о положении детей и семей, подготовленном правительством региона на основе данных Нижегородстата.
Согласно статистике, в прошлом году в регионе родились 21 688 детей, в то время как в 2024 году этот показатель составлял 21 995 человек. Специалисты отмечают, что падение рождаемости становится более заметным в долгосрочной перспективе: по сравнению с 2023 годом количество новорожденных сократилось на 1368 детей, что составляет почти 6%. При этом общий коэффициент рождаемости удержался на отметке 7,2 на 1000 населения, что эксперты связывают с общим сокращением численности жителей области.
В документе подчеркивается, что в регионе продолжается стойкая тенденция снижения количества родов. Так, если сравнивать данные 2025 года с показателями пятилетней давности, рождаемость в Нижегородской области сократилась на 13,3%.
Ранее сообщалось, что Нижегородская область обновила исторический минимум по заболеваемости ВИЧ.