Головная боль: врач Волгина предупредили об опасности самолечения

Волгоградцам, которых мучает головная боль, стоит быть осторожнее с таблетками. Доцент кафедры терапии Государственного университета просвещения Ирина Волгина предупредила: если боль стала регулярной, опасно заниматься самолечением и постоянно глушить ее обезболивающими.
Если регулярно заглушать симптом без понимания причины, можно пропустить развитие инсульта и других опасных заболеваний. Кроме того, головная боль может быть рикошетной — ее провоцируют сами обезболивающие при длительном приеме.
Иногда боль связана с перенапряжением мышц шеи и головы из-за стресса или сидячей работы. Немедленно обратиться к врачу необходимо, если головная боль сопровождается подъемом температуры, тошнотой, рвотой, нарушением речи, движений, онемением лица или конечностей, пишет «Лента.ru».
Волгоградцам стоит запомнить эти симптомы и не тянуть с визитом к специалисту. Простая таблетка может снять боль на время, но не устранит причину.
Ранее сообщалось о норме соли при диабете.