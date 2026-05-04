Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Головная боль: врач Волгина предупредили об опасности самолечения

Головная боль может указывать на опасные заболевания.

Волгоградцам, которых мучает головная боль, стоит быть осторожнее с таблетками. Доцент кафедры терапии Государственного университета просвещения Ирина Волгина предупредила: если боль стала регулярной, опасно заниматься самолечением и постоянно глушить ее обезболивающими.

Если регулярно заглушать симптом без понимания причины, можно пропустить развитие инсульта и других опасных заболеваний. Кроме того, головная боль может быть рикошетной — ее провоцируют сами обезболивающие при длительном приеме.

Иногда боль связана с перенапряжением мышц шеи и головы из-за стресса или сидячей работы. Немедленно обратиться к врачу необходимо, если головная боль сопровождается подъемом температуры, тошнотой, рвотой, нарушением речи, движений, онемением лица или конечностей, пишет «Лента.ru».

Волгоградцам стоит запомнить эти симптомы и не тянуть с визитом к специалисту. Простая таблетка может снять боль на время, но не устранит причину.

Ранее сообщалось о норме соли при диабете.