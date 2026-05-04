За майские выходные полиция нашла 65 подростков, нарушивших «комендантский час»

Источник: Янтарный край

В Калининградской области подвели итоги профилактического мероприятия «Ночной город». Сотрудники полиции вместе с представителями казачества, ЧОП и добровольных народных дружин проверили парки, скверы, торговые центры, интернет-клубы, кафе и общественный транспорт.

За время рейдов выявили 65 несовершеннолетних, которые находились в общественных местах после установленного времени. На родителей подростков составили протоколы по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию).

Кроме того, одного подростка привлекли за распитие алкоголя (ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ). Ещё один протокол составили за вовлечение несовершеннолетнего в употребление спиртных напитков (ст. 6.10 КоАП РФ). Имена и возраст нарушителей не раскрываются.