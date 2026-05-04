Новый центр реабилитации появится под Минском — вот кому помогут

В расположенном под Минском белорусско-китайском индустриальном парке «Великий камень» откроется новый центр реабилитации. Над реализацией проекта работает новый резидент парка «Международный реабилитационный центр спортивной медицины “Дачанге”. Именно это предприятие и запускает проект китайско-белорусского центра комплексной профилактики и лечения хронических заболеваний. Что касается спектра услуг, то он будет весьма широким.
— От медицинской диагностики до персонализированной нутритивной терапии, — сообщили в пресс-службе «Великого камня».
