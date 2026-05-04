Назначен прокурор Частинского округа

Прокурором Частинского округа назначен Андрей Бормотин. Об этом сообщает газета «Звезда». Господин Бормотин ранее занимал должность заместителя прокурора Дзержинского района Перми. Прежний прокурор Частинского округа Андрей Королев осенью 2025 года возглавил прокуратуру Кунгурского округа.