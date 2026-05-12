От кружева до гжели: где знакомиться с живой культурой

Центральная Россия хранит десятки ремесленных традиций. И лучше всего знакомиться с ними не в музейных витринах, а в мастерских. В таких поездках можно увидеть, как мастер наносит роспись на поднос или как плетут кружево. Многие мастерские открыты для гостей. Здесь проводят экскурсии и мастер-классы, поэтому поездка легко превращается в живое знакомство с ремеслом: можно попробовать расписать керамику, подержать в руках кружевные коклюшки или увидеть, как создается лаковая миниатюра.