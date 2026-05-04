Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В рейтинге регионов России по росту зарплат Дон занял 65‑е место

Итоги исследования опубликовали на сайте РИА Новости.

По данным исследования РИА Новости, Ростовская область заняла 65‑е место среди регионов страны по темпам роста заработной платы.

Эксперты рассчитали, через какое время жители региона смогут выйти на уровень зарплаты в 200 тысяч рублей и выше: для четверти работающего населения этот порог может быть достигнут через 6 лет и 9 месяцев; для половины — через 9 лет и 8 месяцев; для 75% населения — через 12 лет и 8 месяцев.

Предварительные расчёты выполнены с учётом покупательной способности жителей Дона.

Быстрее всего зарплаты на уровне 200 тысяч рублей начнут получать в Ямало‑Ненецком и Чукотском автономных округах, а также в Татарстане. Наибольшее время для достижения этого зарплатного порога потребуется в Республике Ингушетия и Чеченской Республике.