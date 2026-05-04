В Рыздвяненской школе искусств на Ставрополье обновили оборудование

В учреждение приобрели пианино и профессиональные микрофоны со стойками.

Источник: Национальные проекты России

Рыздвяненская детская школа искусств приобрела новое оборудование при поддержке национального проекта «Семья», сообщили в правительстве Ставропольского края.

Среди новинок — современные пианино и профессиональные микрофоны со стойками. Также в учреждении обновили учебно-методические пособия.

«Для Рыздвяненской детской школы искусств приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов является значимым событием, которое способствует повышению качества образования и расширению творческих возможностей учеников», — отметили в Министерстве культуры Ставропольского края.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.