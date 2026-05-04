Куда челябинцам съездить в выходные в честь 9 Мая

Среди новинок — маршрут «Урал: день за днем» от туркомпании «Зенит». Это формат коротких, но ярких путешествий по Челябинской области. Его главная особенность — возможность отправиться на экскурсию даже в одиночку. Программа включает знаковые локации региона — озера, горы и города — и рассчитана на один день, что делает ее удобной как для туристов, так и для местных жителей. К примеру, каждый понедельник (и 11 мая тоже) планируется посещать нацпарк «Зюраткуль». Поездка длится около 14 часов и включает живописную дорогу по трассе М5 «Урал». Стоимость такого тура составляет 7500 рублей.