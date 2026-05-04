Куда челябинцам съездить в выходные в честь 9 Мая

Челябинские туроператоры подготовили интересные программы на выходные в честь 9 Мая — от однодневных поездок до полноценных путешествий с погружением в природу, историю и гастрономию Южного Урала. Корреспондент ИА «Первое областное» узнала о наиболее популярных маршрутах в Центре проектного развития территорий и туризма региона.
Среди новинок — маршрут «Урал: день за днем» от туркомпании «Зенит». Это формат коротких, но ярких путешествий по Челябинской области. Его главная особенность — возможность отправиться на экскурсию даже в одиночку. Программа включает знаковые локации региона — озера, горы и города — и рассчитана на один день, что делает ее удобной как для туристов, так и для местных жителей. К примеру, каждый понедельник (и 11 мая тоже) планируется посещать нацпарк «Зюраткуль». Поездка длится около 14 часов и включает живописную дорогу по трассе М5 «Урал». Стоимость такого тура составляет 7500 рублей.
10 мая компания «Спутник» организует тур выходного дня в Григорьевские сады — единственные на Урале, где выращивают яблоки, груши и ягоды в промышленных масштабах. В программе — экскурсия, дегустации и мастер-классы. Стоимость — 4200 рублей.
11 мая турагентство планирует гастрономический и природный тур в Златоуст стоимостью 4000 рублей для одного человека. По пути туристы посетят нацпарк «Таганай» и поднимутся на смотровую площадку «Черная скала». В самом Златоусте гостей ждет ремесленная сыроварня с мастер-классом, дегустацией деликатесов и блюд русской народной кухни с видом на гору Косотур.
В этот же день можно отправиться в Каменск-Уральский — город с богатой промышленной историей. Тур стоимостью 3500 рублей включает прогулку по Исетскому каньону на речном трамвайчике, посещение колокольного завода и знакомство с природной достопримечательностью — порогом «Ревун».
Для любителей активного отдыха 9 и 10 мая доступны сплавы по реке Ай с посещением пещеры Кургазак и Сухих водопадов (от 8500 рублей с человека). Также 9 мая можно подняться на Двуглавую сопку в нацпарке «Таганай» — одно из самых популярных мест среди туристов (2700 рублей).
Туроператор «Активная жизнь» предлагает необычные направления: экскурсию в секретную Лабораторию Б, где изучали влияние радиации на живые организмы, гастротур в Чебаркуль и Кундравы с посещением музея Сергея Герасимова, а также поездки к природным объектам — Мраморной пещере, горе Сугомак и Каолиновому карьеру. Стоимость таких маршрутов составляет порядка 3000 рублей.
Тем, кто хочет провести праздники вне региона, «Вита Трэвел» предлагает поездку в Москву на День Победы с посещением парада на Красной площади. Стоимость трехдневного тура от 17 650 рублей для взрослого человека (без транспортных расходов).
Таким образом, выбор путешествий в майские праздники разнообразен — от спокойных прогулок и гастрономических поездок до активных походов и исторических экскурсий.