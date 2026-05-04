Хабаровский край отправил в Челябинск 17 тонн батареек на переработку

Масштабная экологическая акция «Охота за батарейками» завершилась в Хабаровском крае рекордной отправкой. Семнадцать тонн отработанных элементов питания — это примерно восемьсот тысяч батареек — ушли на перерабатывающий завод в Челябинск. Груз преодолел тысячи километров, и теперь опасные отходы получат вторую жизнь, а не лягут мертвым грузом на свалку.