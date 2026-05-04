Хабаровский край отправил в Челябинск 17 тонн батареек на переработку

Масштабная экологическая акция «Охота за батарейками» завершилась в Хабаровском крае рекордной отправкой. Семнадцать тонн отработанных элементов питания — это примерно восемьсот тысяч батареек — ушли на перерабатывающий завод в Челябинск. Груз преодолел тысячи километров, и теперь опасные отходы получат вторую жизнь, а не лягут мертвым грузом на свалку.
В сборе участвовали тринадцать районов и округов края, а общее число участников перевалило за пятьдесят тысяч человек. Присоединились четыреста организаций: от крошечных магазинчиков и детских садов до крупных торговых сетей, школ, вузов и промышленных предприятий. Люди несли старые батарейки, сортировали, взвешивали, упаковывали — словом, превратили акцию в настоящий экологический марафон.
«Груз прибыл на челябинский завод, где опасные отходы отправятся в переработку», — подчеркнул депутат Законодательной думы Хабаровского края, председатель регионального отделения Всероссийского общества охраны природы Владимир Сидоров.
Акция проходила в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» и уже успела стать самой массовой в крае. Сидоров отметил, что результат превзошел все ожидания, и поблагодарил каждого, кто участвовал, помогал собирать, сортировать и верил в конечный результат, цитируют парламентария «Хабаровские вести».