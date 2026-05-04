Два детских сада начали строить в Нижнем Новгороде по КРТ, сообщается в канале «Стратегия развития Нижегородской области» в мессенджере МАХ.
«Проекты реализуют инвесторы-правообладатели земель. Комплексное развитие территорий — это современный подход к застройке, который позволяет строить удобные районы», — говорится в посте.
Один детсад на Сенной площади станет частью нового жилого комплекса в границах улицы Тургенева и Бойновского переулка. Учреждение на 200 мест планируют ввести вместе с первой очередью будущего комплекса. Второй садик будет построен по проекту КРТ в районе Сормовского парка — в границах улиц Линдовской, Бийской и Коминтерна. Он сможет принять 90 воспитанников.
