Два детских сада начали строить в Нижнем Новгороде по КРТ

Один из них будет находиться в границах улицы Тургенева и Бойновского переулка.

Два детских сада начали строить в Нижнем Новгороде по КРТ, сообщается в канале «Стратегия развития Нижегородской области» в мессенджере МАХ.

«Проекты реализуют инвесторы-правообладатели земель. Комплексное развитие территорий — это современный подход к застройке, который позволяет строить удобные районы», — говорится в посте.

Один детсад на Сенной площади станет частью нового жилого комплекса в границах улицы Тургенева и Бойновского переулка. Учреждение на 200 мест планируют ввести вместе с первой очередью будущего комплекса. Второй садик будет построен по проекту КРТ в районе Сормовского парка — в границах улиц Линдовской, Бийской и Коминтерна. Он сможет принять 90 воспитанников.

Ранее мы сообщали, что стартовала активная фаза строительства первых домов в рамках комплексного развития территории в Ольгино.