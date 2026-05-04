ИИ принял больше 30 тысяч звонков от жителей Хабаровского края

Голосовой помощник на базе искусственного интеллекта, запущенный в МФЦ Хабаровского края, за несколько месяцев обработал свыше тридцати тысяч звонков. Почти две трети всех обращений — 63 процента — робот закрыл самостоятельно, даже не переключая на живого оператора. В региональном министерстве цифрового развития и связи подвели первые итоги тестирования и остались довольны результатом.
Сервис заработал в марте и сразу доказал, что способен разгрузить колл-центр. Главная задача, которую перед ним ставили, — ускорить обслуживание и сделать его доступным в любое время суток. Помощник круглосуточно записывает на прием, подсказывает адреса и режим работы подразделений, консультирует о порядке получения услуг и проверяет статус обращения. Никаких выходных, никаких очередей на линии — ответ приходит мгновенно.
Отдельный пласт вопросов, которые берет на себя робот, касается участников специальной военной операции и их семей. Голосовой ассистент может рассказать о ежемесячной компенсации расходов на жилищно-коммунальные услуги, денежных выплатах, медицинской реабилитации, санаторно-курортном лечении и даже о бесплатных путевках для неработающих родителей участников СВО. Информация узкая, требует точности, но машина с ней справляется без ошибок.
Чаще всего хабаровчане обращаются к роботу за двумя вещами: проверить статус уже поданного обращения и записаться в МФЦ. Именно эти запросы стали самыми массовыми за все время работы помощника. Внедрение сервиса идет в рамках президентского национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», что лишний раз подтверждает: цифровизация постепенно проникает даже в те сферы, где раньше невозможно было обойтись без человека.