1,6 млрд рублей направят на реконструкцию НИИ микробиологии в Ростове

В Ростове-на-Дону 1,6 млрд рублей направят на реконструкцию корпуса НИИ микробиологи и паразитологии, а также пристроя к зданию, предназначенного для производства медицинских иммунобиологических препаратов. Об этом говорится на сайте госзакупок.
Заказачик — Роспотребнадзор. Заявки от подрядчиков, готовых провести необходимый комплекс работ, будут принимать до 18 мая, а итоги подведут на следующий день, 19 числа.
Объект находится в переулке Газетном. Планируются строительные и монтажные работы, их нужно выполнить не позднее 31 октября 2028 года. Также в условиях прописаны гарантийные сроки. На выполненные работы гарантия должна составлять 60 месяцев, а на материалы и оборудование — не менее 12 месяцев.
Известно также, что проект реконструкции получил положительное заключение летом 2024 года. Разрешения на строительство были выданы в департаменте архитектуры и градостроительства Ростова-на-Дону.
