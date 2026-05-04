В Красноярске приступили к благоустройству сквера «Сказочный»

В микрорайоне «ХМЗ» в краевом центре началось благоустройство ​​сквера «Сказочный». Работы проводятся в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который инициировал президент России. В 2025 году за обновление «Сказочного» свой голос отдали более 20 тысяч красноярцев. В этом году в сквере установят современные детские площадки, выполненные в сказочном стиле, новые опоры освещения, места для тихого отдыха, качели и лавочки. На центральной аллее появятся указатели и карта парка для слабовидящих. Кроме того, для детей организуют научную площадку с интерактивными элементами, для взрослых — зону для занятий спортом с тренажерами и турниками. Подрядчики приступили к активной фазе работ: сняли брусчатку, убрали старые деревья. В ближайшее время фигуры сказочных персонажей — Ивана-Царевича и Серого Волка — увезут на реставрацию, поскольку жители района попросили их сохранить. После завершения работ планируется провести дополнительное озеленение территории, так как в сквере было много аварийного сухостоя, который пришлось убирать, — рассказала руководитель Свердловского района Лилия Назмутдинова​. Напомним, что с 21 апреля по 12 июня 2026 года по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» проходит голосование по выбору общественных пространств, которые будут благоустроены в 2027 году.