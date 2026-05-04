В Липецкой области прошло центральное мероприятие акции «Сад памяти»

Центральное мероприятие международной акции «Сад памяти» состоялось 17 апреля в Грязинском муниципальном округе Липецкой области, сообщили в управлении лесного хозяйства региона. Такие события проходят в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие».
Работы провели на территории Балашовского участкового лесничества рядом с центральным въездом в особую экономическую зону «Липецк». В них приняли участие 300 активистов. Общими усилиями они высадили около 10 тыс. сеянцев сосны на участке в 2 га.
В международной акции «Сад памяти» Липецкая область участвует седьмой год. За это время в лесном фонде региона укоренили 9 млн молодых сосен, берез и дубов на общей площади более 2 тыс. га.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.