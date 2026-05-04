Жительнице деревни в Минусинском округе грозит штраф за «открытие сезона» лесных пожаров

Возгорание произошло в середине марта на земельном участке в деревне Солдатово. По данным краевой прокуратуры, на участке сжигали бытовой мусор. Огонь перешел на сухую траву и распространился на площадь 11 га. Этот ландшафтный пожар стал первым в регионе в этом году.