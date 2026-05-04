Жительнице деревни в Минусинском округе грозит штраф за «открытие сезона» лесных пожаров

В Минусинском муниципальном округе местную жительницу обязали возместить расходы на тушение ландшафтного пожара.
Возгорание произошло в середине марта на земельном участке в деревне Солдатово. По данным краевой прокуратуры, на участке сжигали бытовой мусор. Огонь перешел на сухую траву и распространился на площадь 11 га. Этот ландшафтный пожар стал первым в регионе в этом году.
Проверка показала, что хозяйка фермы нарушила требования пожарной безопасности. Она не очистила территорию вокруг места сжигания, не отделила его от сухой травы и не оборудовала участок должным образом. В результате обычное сжигание отходов привело к пожару, который пришлось тушить силами огнеборцев с привлечением спецтехники.
Женщину уже оштрафовали на 5 тыс. рублей за нарушение правил пожарной безопасности. Кроме того, прокуратура подала иск о взыскании расходов на ликвидацию пожара. В них вошли затраты на оплату труда, содержание техники и топливо. По решению суда жительница должна выплатить 31 тыс. рублей.