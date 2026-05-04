Маршруты восьми автобусов изменятся до октября в Нижнем Новгороде

Из-за проведения ремонтных работ в центральной части Нижнего Новгорода, которые приведут к перекрытию улицы Ошарской, изменятся пути следования восьми городских автобусных маршрутов. Изменения коснутся движения автобусов № 1, 4, 40, 64, 68, 92, 97 и 130, сообщили в ЦРТС.
Как стало известно, участок улицы Ошарской, расположенный между улицами Октябрьской и Грузинской, будет закрыт для движения транспорта с 16:00 16 мая и до конца сентября. Это связано с необходимостью проведения ремонтно-восстановительных работ.
В связи с этим, автобусы, следующие в направлении площади Горького, будут объезжать закрытый участок, двигаясь по улицам Варварской, Володарского и Ошарской. Обратный маршрут этих автобусов останется без изменений и будет пролегать по улице Академика Блохиной, согласно ранее действующей схеме движения. Об этих изменениях сообщили представители Центра развития транспортных систем.
