Маршруты восьми автобусов изменятся до октября в Нижнем Новгороде

В связи с этим, автобусы, следующие в направлении площади Горького, будут объезжать закрытый участок, двигаясь по улицам Варварской, Володарского и Ошарской. Обратный маршрут этих автобусов останется без изменений и будет пролегать по улице Академика Блохиной, согласно ранее действующей схеме движения. Об этих изменениях сообщили представители Центра развития транспортных систем.