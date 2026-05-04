Пик цветения березы начался в Нижегородской области

Нижегородская область входит в пик цветения березы и завершения пыления ольхи, сообщил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своем MAX-канале «Бокал прессека».
В этой связи врачи советуют аллергикам соблюдать следующие меры предосторожности:
Необходимо исключить или ограничить употребление яблок, груш, фундука, моркови, сельдерея, а также кориандра и тмина. Дело в том, что белок березовой пыльцы похож на белки продуктов питания. Из-за организм может выдасть неверную реакцию в виде зуда во рту, отека губ или першения в горле; Для защиты лица на улице рекомендуется использовать большие солнцезащитные очки и медицинскую маску; По возвращении домой сразу постирайте уличную одежду, примите душ и вымойте голову, так как пыльца оседает на волосах. Не пытайтесь «перетерпеть» аллергию. Постоянное воспаление слизистой может привести к развитию бронхиальной астмы. Рекомендуется использовать барьерные спреи на основе целлюлозы. Старайтесь планировать маршруты вдали от березовых рощ. При первых признаках свистящего дыхания или приступах кашля необходимо обратиться ко врачу.
«По данным территориального фонда ОМС, специализированную аллергологическую помощь детям оказывают в НОДКБ и ДГКБ № 27. Межрайонный центр аллергологии и иммунологии работает в Детской городской поликлинике № 1 Приокского района. Амбулаторные кабинеты аллерголога есть в НОКБ имени Семашко, городских поликлиниках № 7 и 19, а также в ГКБ № 28», — говорится в сообщении.
Напомним, что метеорологический хейлит обнаружен у 15 юных нижегородцев.