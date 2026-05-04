Пик цветения березы начался в Нижегородской области

Необходимо исключить или ограничить употребление яблок, груш, фундука, моркови, сельдерея, а также кориандра и тмина. Дело в том, что белок березовой пыльцы похож на белки продуктов питания. Из-за организм может выдасть неверную реакцию в виде зуда во рту, отека губ или першения в горле; Для защиты лица на улице рекомендуется использовать большие солнцезащитные очки и медицинскую маску; По возвращении домой сразу постирайте уличную одежду, примите душ и вымойте голову, так как пыльца оседает на волосах. Не пытайтесь «перетерпеть» аллергию. Постоянное воспаление слизистой может привести к развитию бронхиальной астмы. Рекомендуется использовать барьерные спреи на основе целлюлозы. Старайтесь планировать маршруты вдали от березовых рощ. При первых признаках свистящего дыхания или приступах кашля необходимо обратиться ко врачу.