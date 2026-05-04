Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Валдаи» и «Метеоры» открыли сезон навигации в Нижегородской области

В этом году суда «Валдай» и «Метеор» будут курсировать по 18 направлениям.

Источник: Нижегородская правда

Суда на подводных крыльях «Валдай» и «Метеор» открыли сезон навигации в Нижегородской области. Они выполнили первые плавания в Казань и Ярославль с последующим возвращением в Нижний Новгород 2 и 3 мая, сообщает региональный минтранс.

В этом году суда «Валдай» и «Метеор» будут курсировать по 18 направлениям: 11 регулярным и 7 экскурсионно-прогулочным маршрутам. Также появится новое направление — до села Чулково в Вачском округе.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что более восьми тысяч человек прокатились на подвесной канатной дороге в Нижнем Новгороде с начала 2026 года.