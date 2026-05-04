«Валдаи» и «Метеоры» открыли сезон навигации в Нижегородской области

Суда на подводных крыльях «Валдай» и «Метеор» открыли сезон навигации в Нижегородской области. Они выполнили первые плавания в Казань и Ярославль с последующим возвращением в Нижний Новгород 2 и 3 мая, сообщает региональный минтранс.
В этом году суда «Валдай» и «Метеор» будут курсировать по 18 направлениям: 11 регулярным и 7 экскурсионно-прогулочным маршрутам. Также появится новое направление — до села Чулково в Вачском округе.
