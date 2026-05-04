Студентам Прикамья предлагают гранты до 2 млн рублей на развитие проектов

С 4 мая 2026 года стартовал прием заявок на конкурс «Росмолодёжь. Гранты: Двигай сообщества», рассчитанный на студентов колледжей и техникумов. Принять участие могут молодые люди от 14 до 35 лет. Максимальный размер финансовой поддержки достигает 2 млн рублей — средства можно направить на развитие студенческих инициатив.