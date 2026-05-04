Осиротевшего лосенка из Озерска привезли на реабилитацию в нацпарк «Зюраткуль»

В Доме лося «Сохатка» в национальном парке «Зюраткуль» пополнение. В минувшие выходные сюда доставили новорожденного лосенка, оставшегося без матери в результате несчастного случая, сообщает газета «Саткинский рабочий».
Малыша нашли под Озерском — его мать погибла, угодив в болото, а лосенка успели спасти и отправили в центр реабилитации.
Первичный ветеринарный осмотр показал, что лосенок здоров, но очень мал и нуждается в круглосуточном уходе. Животному предстоит углубленное медицинское обследование и строгий режим выкармливания. Сейчас сотрудники «Сохатки» решают вопрос о закупке специализированного питания.
Имя малышу пока не дали, да и к посетителям пока выпускать не будут — из-за юного возраста и высоких рисков заражения и стресса.
Между тем в самом центре ожидается собственный бэби-бум. Три воспитанницы «Сохатки», выросшие под опекой человека, скоро станут мамами. Опытные лосихи Гюльчатай и Дарена сейчас находятся на вольном выпасе, поэтому их потомство может появиться прямо в лесу, в естественной среде. А вот Майку, которая готовится к первому отелу, специалисты пока держат в вольере — чтобы обеспечить ей и будущему малышу максимально безопасные роды под присмотром ветеринаров.