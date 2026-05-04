Осиротевшего лосенка из Озерска привезли на реабилитацию в нацпарк «Зюраткуль»

Между тем в самом центре ожидается собственный бэби-бум. Три воспитанницы «Сохатки», выросшие под опекой человека, скоро станут мамами. Опытные лосихи Гюльчатай и Дарена сейчас находятся на вольном выпасе, поэтому их потомство может появиться прямо в лесу, в естественной среде. А вот Майку, которая готовится к первому отелу, специалисты пока держат в вольере — чтобы обеспечить ей и будущему малышу максимально безопасные роды под присмотром ветеринаров.