В Воронеже пропала женщина с татуировкой в виде розы

Об исчезновении 41-летной Марины Проскуряковой заявили родственники.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже разыскивают 41-летнюю Марину Проскурякову (Карпову). Местонахождение женщины неизвестно с 3 мая. Об исчезновении заявили родственники, сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

По данным волонтеров, горожанка проживает в Северном микрорайоне. В день исчезновения она ушла из дома и не вернулась. Близкие отмечают, что Марина уже пропадала ранее, но тогда ее удалось найти.

Приметы пропавшей: рост — 164 см; телосложение — нормальное; волосы — черные; глаза — карие; особая примета — татуировка в виде розы на кисти левой руки.

Во что была одета: черный спортивный костюм; черные кроссовки; при себе — черная дамская сумка.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Марины Проскуряковой, просят сообщить по телефону горячей линии «Лиза Алерт»: 8 (800) 700−54−52 или на номер 112.