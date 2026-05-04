В Таганроге отремонтировали 7,6 тысячи квадратных метров дорог

В Таганроге завершили ремонт дороги на улице 2-й Советской и на перекрестке улиц Транспортной и Сергея Шило. Об этом сообщил глава городской администрации Светлана Камбулова в своих соцсетях.

Источник: Коммерсантъ

Параллельно с плановыми работами подрядчики в рамках гарантийных обязательств устранили повреждения дорожного полотна на трех участках: улице Михайловской, улице Петровской в районе пересечения с переулком Малым Садовым, а также на улице Адмирала Крюйса между Биржевым Спуском и улицей Социалистической.

Общий объем выполненных работ на сегодняшний день составляет более 7,6 тыс. кв. м. По данным властей, подрядная организация продолжает работы на Николаевском шоссе. На этой неделе также запланировано начало ремонта на улице Ломоносова.