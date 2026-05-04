Четыре придомовые территории освободились от паводка в Урене

За прошедшие сутки в Урене четыре приусадебных участка освободились от воды после паводка. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
В ведомстве также доложили о паводковой обстановке еще в 12 муниципальных образованиях. Сейчас в области затоплено 54 приусадебных участка, восемь низководных мостов и пять участков автодорог.
«В результате паводка погибших и пострадавших людей нет, эвакуация жителей в пункты временного размещения не требуется», — доложили в ведомстве.
Ранее мы писали, что МЧС опубликовало прогноз рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в Нижегородской области на май. Источниками природных ЧС могут стать провалы, оползни, резкие порывы ветра, паводок и лесные пожары.