Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четыре придомовые территории освободились от паводка в Урене

В регионе остаются затопленными 54 приусадебных участка.

Источник: Живем в Нижнем

За прошедшие сутки в Урене четыре приусадебных участка освободились от воды после паводка. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В ведомстве также доложили о паводковой обстановке еще в 12 муниципальных образованиях. Сейчас в области затоплено 54 приусадебных участка, восемь низководных мостов и пять участков автодорог.

«В результате паводка погибших и пострадавших людей нет, эвакуация жителей в пункты временного размещения не требуется», — доложили в ведомстве.

Ранее мы писали, что МЧС опубликовало прогноз рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в Нижегородской области на май. Источниками природных ЧС могут стать провалы, оползни, резкие порывы ветра, паводок и лесные пожары.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше