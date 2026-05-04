Сырая брокколи: эндокринолог Байтурова назвала запреты

Волгоградцы все чаще добавляют брокколи в рацион. Эта капуста богата витаминами С, К, А, Е, группы В, фолатами, клетчаткой, а также сульфорафаном, глюкорафанином и индол-3-карбинолом.
Продукт обладает противовоспалительными, антиоксидантными и противораковыми свойствам. Обычно брокколи едят в обработанном виде: жарят, варят, запекают. Но можно ли есть ее сырой? Ответ дала врач-эндокринолог Евгения Байтурова.
Употреблять сырую брокколи допускается, но с осторожностью: продукт подходит не всем. При гипотиреозе или йододефиците от сырой капусты стоит отказаться: гойтрогены в ее составе могут угнетать функцию щитовидной железы. При синдроме раздражённого кишечника, особенно в острой фазе, высокое содержание пищевых волокон провоцирует вздутие и газообразование.
Тем, кто принимает антикоагулянты, тоже стоит быть внимательнее: витамин К в брокколи влияет на свертываемость крови и может снизить эффективность лекарств.
При этих состояниях брокколи лучше есть после термической обработки.
