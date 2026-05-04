Воронеж возглавил топ регионов по спросу на номера без цифровой истории

У россиян, в том числе у жителей Воронежской области, вырос интерес к номерам, которые ранее никем не использовались. С начала года спрос на сим-карты, гарантировано не имеющие привязки к аккаунтам и базам данных, вырос на 30%. Такая услуга позволяет абонентам МегаФона получать связь без цифрового следа, что дает дополнительную защиту от нежелательных контактов, использующих информацию о старых номерах. Сервис особенно востребован у родителей при покупке сим-карт для детей.
Наибольший интерес к «чистым» номерам зафиксирован в крупных мегаполисах и экономически развитых субъектах РФ. Воронежская область занимает первую строчку этого рейтинга среди регионов Черноземья.
Анализ аудитории показывает, что запрос на повышенную безопасность исходит преимущественно от новых клиентов, которые меняют прежнего оператора. Ключевым фактором выбора при этом становится желание абонентов стать первыми владельцами номера с момента его активации. Действующие клиенты при этом также приобретают дополнительные сим-карты к существующим.
Процесс получения номера без цифрового следа широко востребован у активных цифровых пользователей. Так, каждый четвертый заинтересованный в таких мобильных номерах россиянин выбирает и оформляет их в онлайне. Забрать готовую сим-карту можно в объединённой розничной сети МегаФона и Yota либо оформить доставку на дом прямо в интернет-магазине.
Самыми активными по интересу к такой возможности оказались пользователи от 35 до 44 лет, а именно родители, которые приобретают первые телефоны для школьников. На них приходится 30% всех посещений. За ними следуют возрастные категории 25‑34 лет (28%) и 45‑54 лет (19%).
«Мы понимаем, насколько важно оградить детей от потенциальных угроз, которые открываются вместе с первыми шагами в цифровой мир. База “чистых номеров” дает дополнительную защиту, потому что такие номера лишены “следа” предыдущего пользователя: привязанных аккаунтов в мессенджерах и соцсетях или рекламных рассылок. Кроме того, подобные сим-карты часто приобретают и для пожилых родителей их дети», — отмечает директор направления дополнительных продуктов МегаФона Дмитрий Кишилов.
