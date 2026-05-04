В Тольятти задержали 9 тонн томатов с опасным вирусом

Собственнику выдали предписание. Он должен вернуть продукцию или уничтожить ее под контролем сотрудников. Вирус коричневой морщинистости плодов томата — высокопатогенный возбудитель. Он поражает овощи в открытом и закрытом грунте. Болезнь проявляется мозаичностью и деформацией листьев, а также коричневыми морщинистыми пятнами на плодах. Такие томаты непригодны для продажи.