Нижегородец пойдет под суд за пожар в ангаре с шестью автомобилями

Житель Приокского района Нижнего Новгорода предстанет перед судом за пожар в ангаре на улице Вятской в декабре 2025 года, уничтоживший имущество на 38,5 млн руб. Фигуранта обвиняют по ст. 168 УК РФ (уничтожение имущества в результате неосторожного обращения с огнем), сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, при переоборудовании автомобиля нижегородец решил оплавить зажигалкой бахрому ремня безопасности, из-за чего транспортное средство загорелось. В результате пожара был поврежден ангар, административное здание и сгорели шесть автомобилей «ГАЗель Next».

Ущерб был причинен шести хозяйствующим субъектам, к окончанию расследования обвиняемый добровольно возместил его на сумму 11,4 млн руб.