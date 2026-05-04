Нижегородец пойдет под суд за пожар в ангаре с шестью автомобилями

Житель Приокского района Нижнего Новгорода предстанет перед судом за пожар в ангаре на улице Вятской в декабре 2025 года, уничтоживший имущество на 38,5 млн руб. Фигуранта обвиняют по ст. 168 УК РФ (уничтожение имущества в результате неосторожного обращения с огнем), сообщили в региональной прокуратуре.