Здание-памятник на Выборгской набережной восстановят после незаконного сноса

Здание было построено в 1917 году. Оно находилось в единой зоне регулирования застройки, где действуют строгие правила: если историческое здание утрачено, его внешний облик должен быть восстановлен в точности. КГИОП обратился в Арбитражный суд с иском к владельцу участка. Суд требования полностью удовлетворил.