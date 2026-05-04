Челябинские медики сделали четыре укола в пуповину и спасли новорожденного

Тяжелый резус-конфликт с матерью едва не погубил малыша.

Источник: Комсомольская правда

Челябинские медики сделали четыре укола в пуповину и таким образом спасли новорожденного, у которого был тяжелый резус-конфликт с матерью. Иммунная система женщины буквально атаковала плод антителами и это грозило ему гибелью. Об этом случае рассказало региональное интернет-издание Hornews.

Пациентка родом из Казахстана, приехала за помощью в Челябинский областной перинатальный центр. Специалисты рассказали:

— Антитела матери разрушали эритроциты резус-положительного плода. Без вмешательства у ребенка развилась бы смертельная анемия, отеки и поражение мозга. Стандартные методы уже не работали, требовалась экстренная операция.

Под контролем УЗИ врачи ОПЦ переливали донорскую кровь прямо в кровоток будущего малыша через сосуды пуповины. Поистине ювелирная работа, если учесть, что толщина сосудов — несколько миллиметров. Процедуру повторили четыре раза на протяжении всего срока беременности. После чего кроха благополучно появился на свет — доношенный и здоровый..