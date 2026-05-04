Пик цветения березы начинается в Нижегородской области

В Нижегородском регионе наступил пик цветения березы, а период пыления ольхи подходит к концу. Об этом нижегородцам рассказали в MAX-канале «Бокал прессека».
Людям с берёзовой аллергией следует временно исключить из рациона яблоки, груши, лесные орехи, морковь, сельдерей, кориандр и тмин. Это связано с тем, что содержащиеся в этих продуктах белки могут вызвать перекрестные аллергические реакции, проявляющиеся в виде зуда во рту, отека губ или першения в горле.
Аллергикам советуют избегать близкого нахождения рядом с березовыми рощами и лесами. Находясь на улице, для защиты от пыльцы могут быть полезны солнцезащитные очки и маска. Также возможно применение барьерных спреев на основе целлюлозы. По возвращении домой рекомендуется сразу сменить одежду, принять душ и вымыть волосы.
При появлении свистящего дыхания или приступов кашля следует незамедлительно обратиться к врачу. Жителей Нижегородской области призывают не игнорировать симптомы аллергии, поскольку хроническое воспаление слизистых оболочек может спровоцировать развитие бронхиальной астмы.
Ранее нижегородцев предупредили о химических изменениях в пыльце.