Пик цветения березы начинается в Нижегородской области

Людям с берёзовой аллергией следует временно исключить из рациона яблоки, груши, лесные орехи, морковь, сельдерей, кориандр и тмин. Это связано с тем, что содержащиеся в этих продуктах белки могут вызвать перекрестные аллергические реакции, проявляющиеся в виде зуда во рту, отека губ или першения в горле.