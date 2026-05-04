Фотографы и художники открыли в замке Инстербург выставку, посвящённую временам года в Черняховске

В замке Инстербург в Черняховске в минувшие выходные прошёл «Музейный пикник». Устроить праздник помогли ремесленники, актёры, музыканты и историки, а также фотографы и художники из творческого объединения «Симбиоз». Последние представили выставку «Тёплые воспоминания о прошедшей зиме»0+ и рассказали о ней «Клопс».
Работы участников «Симбиоза» разместились в стенах замка. Это картины и снимки, которые были созданы за один февральский день. Тогда фотографы и художники навещали Черняховск в рамках проекта «Малые города — большое вдохновение».
«Черняховск для нас особый город, в нём очень много тем для творчества. Поэтому мы решили разделиться на три группы по интересам — природа, портрет в замке и городской пейзаж», — объяснила руководительница «Симбиоза» Наталья Фомина.
Одна команда под руководством фотографа Юрия Таркина отправилась к Анграпе, где в полынье собрались зимующие водоплавающие птицы. Другая группа искала интересные сюжеты на улицах города. Третья осталась в замке и занималась портретной съёмкой: моделями стали актрисы молодёжного театра «Белая роза».
«Труднее всего было художникам: в мороз −17 градусов можно было только набросать небольшие эскизы. А потом их доработать уже дома», — рассказала Фомина.
Идея выставки напрямую связана с этим опытом. «Название такое придумали потому, что ездили на пленэр 8 февраля, в самые морозы, а выставку запланировали 1 мая вместе с открытием летнего сезона в замке Инстербург. Поэтому надо было как-то соединить времена года», — объясняет Фомина.
Авторы отмечают: этот контраст между зимним холодом и майским теплом придал особую внутреннюю логику всей экспозиции. В ней нашлось место как совсем морозным пейзажам, так и работам, в которых уже чувствуется весна.
В «Симбиозе» добавили, что замок выделил для выставки очень удобное место — свежепокрашенную белую стену с фахверковыми балками: «Получилось как раз разделение работ по темам».
«Музейный пикник» собрал немало гостей — как местных, так и приехавших из других городов. На вернисаж пришли и давние друзья «Симбиоза» из черняховского фотоклуба «Ракурс».
Власти тоже не обошли выставку вниманием: на открытии побывала глава управления культуры администрации Черняховска Влада Смирнова, которая поблагодарила авторов за внимание к малым городам.
Наталья Фомина подчёркивает, это сотрудничество с замком продолжится. Гостеприимная команда Инстербурга готова помочь авторам с новыми проектами.
В начале апреля открылась выставка «Штрихи к портрету. Один день в Гусеве»0+, созданная авторами «Симбиоза».