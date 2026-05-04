Какая погода будет 9 мая в Красноярске и Красноярском крае?

По данным синоптиков, жителей краевой столицы ждёт сюрприз.
Начало мая выдалось переменчивым: столбик термометра то оптимистично поднимался до +25°C, то падал до типичных весенних +10, +15°C. Впереди День Победы. Порадует ли погода 9 мая горожан и жителей региона, собирающихся на парад?
По данным начальника отдела метеорологических прогнозов ФГБУ «Среднесибирское УГМС» Дмитрия Ульянова, 9 мая в Красноярске ожидается хорошая погода.
Температура воздуха в ночные часы составит +10, +12°C. Днём потеплеет до +25°C. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5−10 м/с. Возможен небольшой кратковременный дождь.
«На севере края с учётом прохождения холодного атмосферного фронта температура воздуха в дневные часы составит не выше +5, + 10 . В южных муниципальных округах столбик термометра может достичь отметок +25, +30°C в светлое время суток. Не исключены небольшие и умеренные дожди кратковременного характера», — отметил Дмитрий Ульянов.
Напомним, в тёплую погоду нужно соблюдать особую осторожность при обращении с огнём. Даже случайная искра может стать причиной настоящего бедствия.