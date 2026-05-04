Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нарколог рассказал, может ли появиться зависимость от кофе

Нарколог Шуров: зависимость от кофе — это казуистика, очень редко встречается.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Кофе вызывает зависимость в редких случаях, поскольку является всего лишь легким стимулятором, сообщил психиатр-нарколог Василий Шуров.

«Зависимость именно от кофе — это скорее казуистика, очень редко встречается в практике, потому что там аддиктогенный потенциал минимальный. Кофе бодрит, взаимодействует с аденозиновыми рецепторами, сигнализирующими об усталости», — сказал психиатр информационному порталу РИАМО.

Эксперт объяснил, что кофе работает как обманка для организма, помогающая чуть дольше работать, но потом усталость будет ощущаться сильнее. Он также отметил, что чай и кофе являются по своей сути легкими стимуляторами, приемлемыми в обществе.