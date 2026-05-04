Путин обсудил с главой Мордовии аварийное жилье в регионе

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с главой Мордовии Артемом Здуновым вопросы аварийного жилья в регионе.
В понедельник президент принял в Кремле Здунова. Во время встречи глава региона доложил, что остается много проблемных вопросов, касающихся жилья, в том числе аварийного.
«У вас аварийного жилья меньше, чем в других регионах страны», — обратил внимание Путин.
В свою очередь Здунов отметил, что ставит эти вопросы в приоритет, поскольку там живут люди.
«Согласен», — добавил президент.