Потепление до +26° спрогнозировали в Воронежской области

Долгожданное тепло пришло в Воронежскую область. Температура воздуха выросла до +20°. О погоде на оставшиеся четыре дня рабочей недели рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.
В ночь на вторник, 5 мая, столбики термометров покажут около +8°… +10°. Днём потеплеет до +24°… +26°. Без осадков.
Сухо будет и в среду, 6 мая. В тёмное время суток синоптики обещают около +10°… +12°, в светлое — до +23°… +25°.
В ночь на четверг, 7 мая, температура воздуха составит около +12°. Днём столбики термометров поднимутся до +26°. Осадков также не предвидится.
В пятницу, 8 мая, в тёмное время суток будет около +12°, в светлое — до +23°. Дождя или снега не прогнозируется.