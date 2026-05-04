Очный тур олимпиады «Я — профессионал» прошел в Нижнем Новгороде. Более 40 студентов педагогических направлений из 17 регионов России представили свои проекты детских праздников на площадке Технопарка Мининского университета.
Оценку работ финалистов проводила экспертная комиссия, в которую вошли ведущие специалисты дошкольного образования региона. В жюри вошли преподаватели кафедры психологии и педагогики дошкольного и начального образования Мининского университета, а также руководители и педагоги лучших детских садов Нижнего Новгорода.
В очном финале в Нижнем Новгороде встретились 47 студентов, пять из которых представили нижегородский педагогический вуз. Площадкой для испытаний стал Технопарк универсальных педагогических компетенций университета.
Как отметил ректор Мининского университета Виктор Сдобняков, участники олимпиады продемонстрировали умение свободно сочетать классическую педагогику с современными технологиями, включая нейросети и интерактивные протоколы. По его словам, эксперты из детских садов подчеркнули высокий уровень эмоционального интеллекта конкурсантов.
«Это не просто конкурс, а смотр сил будущего российского образования, где наш вуз в восьмой раз выступает надежной стартовой площадкой», — добавил ректор.
Участница из Мурома Светлана Ермолаева рассказала, что мероприятие было продумано до мелочей — от навигации до работы профессионального жюри. Особенно она отметила экскурсию по «Кванториуму», добавив, что уезжает с новыми идеями и планами.
Финалист Даниил Хасьянов выразил признательность волонтерам Мининского университета, назвав их одной из лучших команд проекта «Я — профессионал».
Итоги финала объявят в конце мая на платформе всероссийского проекта, а награждение пройдет в июне в Москве. Результаты нижегородского этапа станут основой для формирования рейтингов лучших молодых педагогов страны.
