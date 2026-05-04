МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание на показатели рождаемости в Мордовии, которые оказались ниже, чем в среднем по России.
Путин в понедельник принял в Кремле главу Мордовии Артема Здунова.
«Есть вещи, на которые нужно, конечно, обратить внимание. Вы наверняка знаете об этом. Например, уровень рождаемости все-таки пониже, чем в целом по стране», — сказал Путин во время встречи.
Глава государства отметил, что в этом вопросе много составляющих, он обобщает социальные вопросы и здравоохранение.
Президент поинтересовался также, входит ли Мордовия в программу борьбы с онкологическими заболеваниями. Здунов рассказал, что регион вошел в нее и строит онкологический центр, и выразил надежду на успешное завершение этого строительства.
«Это надо сделать обязательно», — подчеркнул Путин.