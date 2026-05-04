Красноярцы встретили «Поезд Победы»

Проект посвящён вкладу железнодорожников в Победу. В годы Великой Отечественной войны из Красноярского края на фронт ушли более 16 тысяч железнодорожников. Они подготовили и отправили на линию фронта 139 паровозов — почти половину всего локомотивного парка региона. 56 красноярских паровозных бригад работали на прифронтовых маршрутах, под обстрелами и бомбёжками доставляя боеприпасы и продовольствие.