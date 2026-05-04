Красноярцы встретили «Поезд Победы»

На железнодорожный вокзал Красноярска прибыл ретро-состав «Поезд Победы». Паровоз Л-3435, известный среди железнодорожников как «Лебедянка», доставил на платформах образцы военной техники, вагон-теплушку и передвижную сцену для агитбригады. Мероприятие приурочено к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Встречать поезд на привокзальную площадь вышли сотни красноярцев — от школьников до ветеранов.
Центральным событием стала историческая реконструкция. Подиум разместили прямо у паровоза «Серго Орджоникидзе», который на вечной стоянке стоит напротив вокзала. Актеры красноярских театров показали спектакль-путешествие: от трагического утра 22 июня 1941 года через главные сражения до долгожданной Победы. Кульминацией сцены стала постановка под музыку из «Ленинградской симфонии» Дмитрия Шостаковича.
После официальной части гости осмотрели экспонаты на платформах, заглянули в кабину паровоза Л-3435 и расспросили машинистов о службе.
Проект посвящён вкладу железнодорожников в Победу. В годы Великой Отечественной войны из Красноярского края на фронт ушли более 16 тысяч железнодорожников. Они подготовили и отправили на линию фронта 139 паровозов — почти половину всего локомотивного парка региона. 56 красноярских паровозных бригад работали на прифронтовых маршрутах, под обстрелами и бомбёжками доставляя боеприпасы и продовольствие.
До Красноярска «Поезд Победы» побывал на станциях Иланская, Канск, Назарово и Ачинск.