Из Сочи запустили прямые рейсы в армянский Гюмри

Источник: Комсомольская правда

Список доступных международных направлений из аэропорта Сочи пополнился еще одним городом. Сегодня, 4 мая, авиакомпания FlyOne Armenia выполнила первый прямой рейс в Гюмри — город, официально признанный культурной столицей Армении.

Воздушное сообщение между курортом и вторым по величине армянским мегаполисом будет регулярным. Полеты запланированы один раз в неделю — по понедельникам. Пассажиров будут перевозить на современных лайнерах Airbus A-320.

Старт полетной программы в сочинской воздушной гавани прошел в торжественной обстановке: первым зарегистрированным путешественникам (ими оказались гости из Москвы) вручили памятные подарки. Сувениры от аэропорта получил и экипаж FlyOne Armenia.

Гюмри славится своей уникальной архитектурой VI—XIX вв.еков и аутентичной атмосферой. Теперь жители и гости юга России могут добраться до этого исторического центра без пересадок, что значительно упрощает логистику для туристов и деловых путешественников.