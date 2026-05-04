Путин продлил срок гражданской службы главе Росфинмониторинга

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил до 17 июня 2027 срок гражданской службы главе Росфинмониторинга Юрию Чиханчину, соответствующее распоряжение размещено на портале официального опубликования правовых актов.
«В соответствии с частью 1 статьи 251 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ “О государственной гражданской службе Российской Федерации” продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 17 июня 2027 года директору Росфинмониторинга Чиханчину Юрию Анатольевичу», — говорится в документе.
Юрий Чиханчин: биография, личная жизнь и карьерный путь главы Росфинмониторинга
Бывший строитель, директор Федеральной службы по финансовому мониторингу, заслуженный экономист России — и это лишь малая часть званий и чинов Юрия Чиханчина. После начала СВО и пополнения списков террористов и экстремистов о работе Чиханчина стали чаще упоминать в СМИ. Рассказываем о карьере и взглядах чиновника из Сибири.