В Красноярске обработают от клещей популярные туристические локации

В Красноярске 5 мая продолжится акарицидная обработка территорий на объектах Туристского информационного центра края. Работы пройдут по следующему графику: с 11:00 до 12:00 — на смотровой площадке Николаевской сопки и с 12:00 до 13:00 — в экопарке «Юдинская долина». Время проведения может незначительно корректироваться. Обработке подлежат территории возле визит-центров, основные пешеходные тропы и прилегающая зона в радиусе одного метра, а также детские и спортивные площадки. Специалисты отмечают, что акарицидная обработка снижает риск встречи с клещами, но не обеспечивает полной защиты. После проведения работ находиться на обработанных территориях рекомендуется не ранее чем через шесть часов. Повторную обработку планируем провести через месяц, — уточнили в пресс-службе Туристского информационного центра региона. Жителям и гостям города советуют использовать репелленты при посещении природных территорий и регулярно осматривать одежду и тело после прогулок.