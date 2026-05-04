Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два детских сада начали строить по проекту КРТ в Нижнем Новгороде

Один появится на Сенной площади, а другой в районе Сормовского парка.

Источник: Комсомольская правда

Два детских сада начали строить в Нижнем Новгороде по программе комплексного развития территорий. Один расположится на Сенной площади, второй — возле Сормовского парка. Об этом сообщается в мах-канале «Стратегия развития Нижегородской области».

Садик на Сенной появится внутри нового жилого квартала, который вырастет между улицей Тургенева и Бойновским переулком. Он рассчитан на 200 ребят и будет введен вместе с первой очередью будущей застройки. Второй объект появится в районе улиц Линдовской, Бийской и Коминтерна. Его вместимость — 90 воспитанников. Оба проекта реализуют инвесторы-правообладатели земель.

Всего сейчас в регионе заключено 27 договоров КРТ. По ним инвесторы построят 3,2 миллиона квадратных метров жилья с необходимой инфраструктурой для 104 тысяч жителей. В том числе запланировано 22 детских сада на 4033 места.

Ранее мы писали о том, что в Володарском округе дали старт строительству сразу двух образовательных объектов — школы на 500 мест и детской школы искусств на 150 учеников. На площадках торжественно заложили капсулы времени.