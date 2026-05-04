Два детских сада начали строить по проекту КРТ в Нижнем Новгороде

Садик на Сенной появится внутри нового жилого квартала, который вырастет между улицей Тургенева и Бойновским переулком. Он рассчитан на 200 ребят и будет введен вместе с первой очередью будущей застройки. Второй объект появится в районе улиц Линдовской, Бийской и Коминтерна. Его вместимость — 90 воспитанников. Оба проекта реализуют инвесторы-правообладатели земель.