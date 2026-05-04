Кандидат на пост главы Дагестана Фёдор Щукин. Досье

4 мая Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении бывшего председателя Верховного суда Дагестана Фёдора Щукина временно исполняющим обязанности главы главы Республики. Как складывалась карьера уроженца села Починки Горьковской области Фёдора Щукина, рассказывает nn.aif.ru.
По судебной вертикали.
Фёдор Вячеславович Щукин родился 4 августа 1976 года в селе Починки Горьковской, а ныне Нижегородской области. Село располагается в трёх часах езды от областного центра.
В 1997 году окончил юридический факультет Нижегородского государственного университета им Н. И. Лобачевского, а в 2002 году Мордовский государственный университет им Н. П. Огарева по специальности «Государственное и муниципальное управление».
Работать в юридической сфере, ещё участь в университете, Фёдор Щукин начинал в должности юрисконсульта на нижегородских промышленных предприятиях.
В 2000 году Фёдор Вячеславович избран депутатом Земского собрания Починковского района Нижегородской области. Спустя четыре года Щукина назначают мировым судьей судебного участка № 1 Починковского района Нижегородской области. Через год — судьей Починковского районного суда.
В ноябре 2013 года был назначен председателем Семеновского районного суда Нижегородской области. В конце 2020 года Фёдор Щукин получает серьёзное повышение и становится заместителем главы Нижегородского областного суда.
В феврале 2024 года президент России Владимир Путин назначил коренного нижегородца Фёдора Щукина председателем Верховного суда Дагестана.
После наводнения в Дагестане в апреле 2026 года и прорыва дамбы Геджухского водохранилища, именно Щукин перевел суды самых пострадавших районов на особый режим работы.
Как председатель Верховного суда Дагестана Фёдор Вячеславович поручил судьям оперативно рассматривать поступающие иски о возмещении материального ущерба и получении компенсаций пострадавшими. Щукин также просил коллег максимально проконтролировать, чтобы выплаты получали те, кто действительно в них остро нуждался.
«Последовательный и честный».
30 апреля 2026 года президент Владимир Путин на встрече с представителями Дагестана сообщил о намерении главы региона Сергея Меликова покинуть свой пост в связи с переходом на другую работу.
4 мая 2026 года Фёдор Щукин ушёл с поста председателя Верховного суда Дагестана. Высшая квалификационная коллегия судей РФ удовлетворила заявление о прекращении его полномочий. В тот же день Владимир Путин подписал указ о назначении Щукина временно исполняющим обязанности главы Дагестана.
«Он человек порядочный, последовательный, честный. На мой взгляд, ему удалось не просто вписаться, он работает принципиально, но бесконфликтно. Это отдельный талант, — уверен Владимир Путин. — Главное, чтобы он мог решать, кроме организационных, вопросы чисто хозяйственного плана».
Сам Щукин рассказал, что решение Президента РФ стало для него неожиданностью.
Глава Дагестана избирается депутатами Народного собрания республики из числа кандидатов, представленных президентом России.
Фёдор Щукин награждён медалью «За безупречное служение правосудию» III степени, юбилейной медалью «100 лет Верховному суду России» и медалью «В память 800-летия Нижнего Новгорода».
Данных о супруге или детях Фёдора Щукина в открытых данных нет.
