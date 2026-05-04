Есть нужда! В Нижнем Новгороде не хватает общественных туалетов

Погода радует нижегородцев и многочисленных гостей столицы закатов майским теплом. Люди гуляют по благоустроенным туристическим маршрутам Нижнего Новгорода, но не всегда могут сходить там по нужде. Общественного туалета либо нет, либо его ещё надо найти. А ведь такая мелочь способна испортить впечатления даже от самого красивого города. Почему — разбирался nn.aif.ru.
В поисках кабинки.
Сейчас в столице Приволжья работают 34 туалетных модуля на 78 кабин. 12 из них расположены в городских парках. Об этом «АиФ-НН» сообщили в «Дирекции парков и скверов г. Нижнего Новгорода». Маловато для города-миллионика с растущим год от года туристическим потоком!
В 2025 году были заменены три устаревших санитарных модуля: в парке «Дубки», в парке имени А. С. Пушкина и на территории второго паркового озера (Земснаряд-2) по проспекту Молодёжный. Также установлены два новых туалета на Нижне-Волжской набережной в районе Речного вокзала и один — в парке имени 1 Мая. Дополнительно на время паркового сезона в городке аттракционов Автозаводского парка будут открыты два модульных летних туалета.
Во втором квартале 2026 года в Нижнем Новгороде будут установлены и введены в эксплуатацию ещё три санитарных модуля. Где, пока секрет.
Общественный туалет, наконец-то, вернули на набережную Федоровского и площадь Маркина. Пока туалеты не работают: они откроются после подключения к коммуникациям и пусконаладки. Об этом сообщил в соцсетях глава города Юрий Шалабаев.
Старые кабинки убрали с набережной Федоровского и площади Маркина весной 2025 года, как раз перед началом туристического сезона. В мэрии объяснили, что общественный туалет пришлось демонтировать в связи с тем, что автономный модуль в месте с высокой проходимостью оказался непрактичным: его приходилось закрывать на обслуживание после нескольких часов использования. В итоге на набережной Федоровского, одном из красивейших мест Нижнего Новгорода, куда многие приезжают смотреть закаты, остался только один туалет.
Жители жаловались, что из-за нехватки кабинок гуляющие справляют нужду во дворах и на детских площадках.
Вернулся на место и общественный туалет в парке Кулибина. Там модуль также демонтировали прошлой весной. Кстати, многие жаловались, что из-за непонятной навигации кабинку сложно найти.
Два туалета работают на улице Большая Покровская, несколько в Нижегородском кремле. В последние по выходным часто стоят очереди из желающих справить нужду.
Не надо стесняться.
Традиционно проблему с общественными туалетами городским властям помогает решать бизнес. Многие точки общепита не отказывают людям справить нужду в туалетах заведений. Например, ресторан быстрого питания на Нижневолжской набережной, многочисленные рестораны на улице Рождественской сейчас для многих гуляющих в этом плане спасение.
Как и крупный торговый центр около стадиона на Мещере. «Микрорайон благоустроили несколько лет назад. Сейчас там много мест для прогулок, а общественных туалетов нет, — жалуется местная жительница Зоя Кондакова. — Я во время прогулок пользуюсь жуткими биотуалетами у строящегося жилого комплекса на Бетанкура. Неприятно! А что делать?».
А вот организатор путешествий Анна Вингурт считает, что в основных туристических местах, например в Нижегородском кремле, общественных туалетов в достатке. Что касается остального города, люди не всегда умеют быть находчивы, отправляясь по нужде. «У нас человеку надо поставить кабинку с надписью “Туалет” и только тогда он будет доволен. Отличные туалеты есть в гостиницах на той же улице Большой Покровской, — рассуждает эксперт. — Но люди стесняются туда заходить, как и в рестораны, а в кусты не стесняются бегать. Даже в мэрии можно в туалет сходить. При каждом городском храме есть уборная, а они в центре на каждом шагу. Проблему с посещением подобных заведений может быть у людей, которые приехали в Нижний утренним поездом».
Городская дирекция парков и скверов заверила «АиФ-НН»: места для установки современных модулей ищут, существующие обслуживают и содержат. Порядок в туалетах наводится каждые два часа!
Но и сами нижегородцы порой портят туалетные модули, надолго выводя их из строя. Чтобы устранять неполадки за такими вандалами круглосуточно работает бригада сантехников.