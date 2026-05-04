Создан гибридный сорт пшеницы с рекордной стойкостью к грибкам

Китайские биологи обнаружили, что геном этого травянистого растения содержит в себе особый набор генов, получивший имя 1StL, чье появление в ДНК пшеницы ведет к резкому увеличению ее стойкости к заражению спорами фузариевых грибков. Опираясь на это открытие, исследователи вывели несколько гибридных сортов пшеницы, чей геном содержал в себе несколько хромосом пырея, в одной из которых присутствовал и обнаруженный ими «противогрибковый» участок.