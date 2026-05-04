Создан гибридный сорт пшеницы с рекордной стойкостью к грибкам

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Китайские генетики создали гибридную пшеницу, которая на 60−70% превосходит уже существующие сорта этого злака в стойкости к самым опасным грибковым болезням благодаря генам, унаследованным от обычного пырея, одного из распространенных сорняков в Евразии. Об этом сообщила пресс-служба Общества экспериментальной биологии (SEB).
«Мы полагаем, что проведенные нами эксперименты и селекционная работа существенно ускорят выведение первых стойких к грибкам и при этом высокоурожайных сортов пшеницы. Это позволит нам пробить “бутылочное горлышко”, мешающие успешной селекции культур злаков, которые были бы стойкими к фузариевых грибковых инфекций», — заявил научный сотрудник Сычуаньского сельскохозяйственного университета (Китай) Ли Инхуэй, чьи слова приводит пресс-служба SEB.
Как отмечают ученые, в процессе окультуривания пшеница потеряла много генов, важных для выживания злака в неблагоприятных условиях и противодействия различным природным угрозам. Это заставляет ученых искать новые источники подобных генов, в том числе среди диких родичей пшеницы и прочих злаковых растений.
В частности, учены обнаружили, что стойкость пшеницы к фузариевым грибкам, чьи вспышки ежегодно наносят многомиллиардные убытки фермерам по всей Земле, можно повысить, скрестив ее с обыкновенным пыреем (Elymus repen), одним из самых распространенных сорняков в России и других странах Евразии.
Китайские биологи обнаружили, что геном этого травянистого растения содержит в себе особый набор генов, получивший имя 1StL, чье появление в ДНК пшеницы ведет к резкому увеличению ее стойкости к заражению спорами фузариевых грибков. Опираясь на это открытие, исследователи вывели несколько гибридных сортов пшеницы, чей геном содержал в себе несколько хромосом пырея, в одной из которых присутствовал и обнаруженный ими «противогрибковый» участок.
Последующие полевые эксперименты показали, что эти гибриды на 60 и 70% лучше сопротивлялись заражению спорами грибка Fusarium graminearum при произрастании в открытом поле или в теплице, чем другие культурные сорта пшеницы. Это дает надежду на то, что последующая селекция этих гибридов пырея и пшеницы приведет к появлению первых сортов злаков, отличающихся и высокой урожайностью, и стойкостью к грибковым инфекциям, подытожили ученые.