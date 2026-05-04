В Крыму более 5 тыс. человек посетили фестиваль «Киномаевка»

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая. /ТАСС/. Фестиваль «Киномаевка», прошедший с 1 по 3 мая в Респубике Крым на территории арт-кластера «Таврида», посетили более 5 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе кластера.

Источник: Пресс-служба «Таврида.Арт»

«Событие арт-кластера “Таврида” объединило более 5 000 человек. Среди них были зрители, представители государства, содействующие развитию отечественного кино, молодые авторы, а также 800 профессиональных кинематографистов. Фестиваль объединил широкий круг представителей власти: от Минкультуры и Минспорта России до Минвостокразвития России и ФСИН», — говорится в сообщении.

На фестивале представили более 70 картин — фильмы молодых авторов, ретроспективы классики и премьеры. Впервые были показаны семейная комедия «Старый орел», военная драма «Семь верст до рассвета» и мелодрама «Где ты?». Специальными событиями фестиваля стали показы военной драмы «Малыш», документального сериала «Семья “Ахмат” и документального проекта о детях из Новороссии и Донбасса “СВОи дети”.

Руководитель арт-кластера «Таврида» Ксения Артемьева отметила, что фестиваль объединил людей из разных регионов и поколений: «Можно бесконечно говорить о наших различиях, но точно одно: всех нас объединяет любовь к кино. И особенно приятно, что мы собрались именно на территории арт-кластера “Таврида” и площадке “Юг. Кино”. Спасибо, что были с нами все эти дни!».

В «Киномаевке» приняли участие представители региональной исполнительной власти Донецкой Народной Республики, Чеченской Республики, Пермского, Краснодарского и Приморского краев, Московской, Калининградской, Челябинской, Мурманской, Свердловской областей и других регионов. На фестиваль приехали представители крупнейших киностудий страны — «Мосфильма», «Ленфильма», «Сахафильма», Свердловской киностудии, а также Госфильмофонда России.

На протяжении трех дней участники посещали акустические вечера, диджей-сеты, а также сольные концерты артистов: Ивана Алексеева-Лару, Сергея Бобунца, фолк-группы «Хвоя» и группы «Три дня дождя».

О «Тавриде. Арт»

«Таврида. Арт» — платформа возможностей, которая помогает молодым людям реализовать свой профессиональный потенциал в культуре и искусстве. Входит в федеральный проект «Молодежь России» национального проекта «Образование» и реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

ТАСС — генеральный информационный партнер «Тавриды».

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше