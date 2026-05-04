В Крыму более 5 тыс. человек посетили фестиваль «Киномаевка»

«Событие арт-кластера “Таврида” объединило более 5 000 человек. Среди них были зрители, представители государства, содействующие развитию отечественного кино, молодые авторы, а также 800 профессиональных кинематографистов. Фестиваль объединил широкий круг представителей власти: от Минкультуры и Минспорта России до Минвостокразвития России и ФСИН», — говорится в сообщении.
На фестивале представили более 70 картин — фильмы молодых авторов, ретроспективы классики и премьеры. Впервые были показаны семейная комедия «Старый орел», военная драма «Семь верст до рассвета» и мелодрама «Где ты?». Специальными событиями фестиваля стали показы военной драмы «Малыш», документального сериала «Семья “Ахмат” и документального проекта о детях из Новороссии и Донбасса “СВОи дети”.
Руководитель арт-кластера «Таврида» Ксения Артемьева отметила, что фестиваль объединил людей из разных регионов и поколений: «Можно бесконечно говорить о наших различиях, но точно одно: всех нас объединяет любовь к кино. И особенно приятно, что мы собрались именно на территории арт-кластера “Таврида” и площадке “Юг. Кино”. Спасибо, что были с нами все эти дни!».
В «Киномаевке» приняли участие представители региональной исполнительной власти Донецкой Народной Республики, Чеченской Республики, Пермского, Краснодарского и Приморского краев, Московской, Калининградской, Челябинской, Мурманской, Свердловской областей и других регионов. На фестиваль приехали представители крупнейших киностудий страны — «Мосфильма», «Ленфильма», «Сахафильма», Свердловской киностудии, а также Госфильмофонда России.
На протяжении трех дней участники посещали акустические вечера, диджей-сеты, а также сольные концерты артистов: Ивана Алексеева-Лару, Сергея Бобунца, фолк-группы «Хвоя» и группы «Три дня дождя».
